Dierenpark Hong Kong gesloten, panda’s gaan van bil

Ze hoopten een decennium lang dat de 14-jarige Ying Ying en Le Le wel eens met elkaar zouden gaan paren, maar de twee hadden daar blijkbaar geen zin in. Nu het dierenpark sinds januari dicht is vanwege het coronavirus, merkten ze een verandering in het gedrag van de panda’s.

„Sinds eind maart was Ying Ying meer in het water aan het spelen, terwijl Le Le meer geursporen aan het acherlaten was en op zoek ging naar Ying Ying’s geur”, zo laat een woordvoerder weten.

Maandagochtend was het raak. „Dit is ontzettend spannend voor ons, omdat de kans op een zwangerschap groter is bij gemeenschap dan via inseminatie.”

De verzorgers hopen eind juni te weten of Ying Ying in verwachting is. De draagtijd van een panda wisselt tussen de 72 en 324 dagen.

Ouwehands Dierenpark

In Ouwehands Dierenpark moesten ze bijna drie jaar wachten totdat de panda’s daar gingen paren. Maar in februari van dit jaar was het dan toch raak. De dieren werden flink op hun eerste ontmoeting voorbereid. Zo werd urine van de panda’s in elkaars verblijf verspreid. Ook onderging mannetje Xing Ya een training om sterker te worden in zijn achterpoten zodat hij in staat zou zijn de daad te volbrengen. Daarnaast kreeg hij geluidsopnamen te horen van soortgenoten in de paringstijd.

Het is nog steeds onduidelijk of Wu Wen echt een klein panda’tje verwacht. Dat hoopt het dierenpark later deze maand of volgende maand vast te kunnen stellen.

De reuzenpanda is een bedreigde diersoort die alleen in China in het wild voorkomt. Volgens de laatste telling leven er nog 1864 exemplaren in het wild.