’Nederlander Jan S. (71) op Filipijnen opgepakt voor misbruik kinderen’

De Aziatische eilandengroep wil onze landgenoot Jan S. binnenkort uitzetten en op een zwarte lijst plaatsen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten ermee bekend te zijn dat er een Nederlander onlangs is gearresteerd en het land zal worden uitgezet. Er is een verzoek tot consulaire bijstand binnengekomen van de verdachte, voor de tijd dat hij gevangen zit. „Formeel weten we alleen dat hij gedetineerd zit omdat hij langer in het land zou zijn gebleven dan was toegestaan”, zegt een woordvoerster.

In een verklaring zei commissaris Norman Tansingco dat naast de Nederlander ook twee Zuid-Koreanen en een Amerikaan zijn opgepakt. Ze werden opgespoord door een speciale eenheid die is gericht op deze vorm van misdaad. De buitenlanders zitten vast in de detentiefaciliteit van het politiebureau in Camp Bagong Diwa, gelegen in Taguig, een stad in het noordwesten van de Filipijnen op het eiland Luzon. Ze zijn allen in afwachting van de uitzettingsprocedure.

’Ongewenste vreemdeling’

Jan S. werd op 14 oktober gearresteerd in Virac, een gemeente in de oostelijke provincie Catanduanes op het gelijknamige eiland. Hij zou drie Filipijnse minderjarigen hebben misbruikt en uitgebuit. „Hij is een ongewenste vreemdeling wiens voortdurende aanwezigheid hier een ernstige bedreiging vormt”, zei Tansingco. „Daarom werd hij gearresteerd en zal hij snel worden uitgezet als ongewenste vreemdeling.”

De buitenlanders worden op een zwarte lijst geplaatst zodat ze lange tijd de Filippijnen niet meer kunnen binnenkomen.