’Vicepresident Mike Pence belt met opvolger Kamala Harris’

Volgens de krant The New York Times gaat het om het tot nog toe enige een-op-eengesprek tussen gekozen functionarissen van de vertrekkende en nieuwe regering. De twee spraken elkaar donderdag. Het zou een prettig contact zijn geweest. Het was de eerste keer dat de twee elkaar spraken sinds hun verkiezingsdebat. Dat ging er toen al een stuk rustiger aan toe dan het debat tussen Donald Trump en Joe Biden, waarin de twee elkaar constant in de rede vielen.

De 74-jarige Trump heeft zijn opvolger Biden (78) nog altijd niet gefeliciteerd met diens overwinning. Trump riep woensdag wel op tot eenheid in een video op Twitter, maar repte met geen woord van de historische tweede impeachmentprocedure die het lagerhuis van het parlement enkele uren daarvoor tegen hem heeft opgestart. De Democraten en sommige Republikeinen willen dat Trump wordt afgezet vanwege zijn rol in de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers vorige week.

In de video veroordeelde Trump andermaal de aanval op het parlementsgebouw. Hoewel hij op de bewuste avond wisselende signalen aan zijn volgelingen afgaf, zegt Trump in de video van woensdag dat een „echte aanhanger” van hem politiek geweld niet zou tolereren en dat de bestormers „onze beweging niet steunen.”

De president roept iedereen die achter zijn beleid staat op om te proberen de maatschappelijke spanningen te doen afnemen. Trump riep de Amerikanen verder op om „over de passies van het moment” heen te komen.

Hoewel de tweede impeachmentprocedure niet door Trump wordt genoemd, is het verschil in de video met zijn gewoonlijke toon en retoriek opvallend. Dinsdag leek de scheidend president nog te blaken van zelfvertrouwen toen hij bij een toespraak voor de muur met de Mexicaanse grens zei dat hij zich geen zorgen maakte om een versnelde afzettingsprocedure. Die procedure, niet de impeachment, maar een afzettingsprocedure voor gevallen waarin de president zijn taken niet meer kan uitvoeren, is „nul risico voor me”, zei Trump dinsdag.

De video werd gepost op een Twitterpagina genaamd The White House. Trumps eigen account en pagina is door Twitter opgeschort als gevolg van de bestorming van het Capitool.

