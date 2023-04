Prik tegen tropische ziekte op de markt: vaccin voor reis naar dengue-land

Jaarlijks lopen volgens het RIVM ongeveer 150 Nederlanders dengue op tijdens hun reis en nog eens enkele tientallen mensen raken besmet op de Caribische eilanden die bij Nederland horen. Wereldwijd rukt knokkelkoorts snel op en raken 90 miljoen mensen besmet, van wie er 500.000 een ernstiger ziekteverloop hebben met hevige koorts en bij een deel ook bloedingen.

,,Inmiddels zie je dat door klimaatverandering ook in Zuid-Europa dengue opduikt”, zegt Eric van Gorp. De hoogleraar internist-viroloog van het Erasmus MC doet sinds de jaren 90 onderzoek naar de potentieel dodelijke ziekte en kreeg zo de bijnaam ‘dokter dengue’. ,,Dengue wordt verspreid door muskieten en zit in de groep met virussen die met bloedingen gepaard kunnen gaan, zoals ook ebola en marburg.”

Overleven

De muskieten gedijen goed op de steeds warmere planeet en zijn inmiddels zelfs in staat om – als ze hier bijvoorbeeld worden ingevoerd in stilstaand water in geïmporteerde autobanden of bamboeplantjes – te overleven in Nederland. Voorlopig lopen Nederlanders echter vooral risico als ze op reis gaan, waarbij ze zich tot voorkort slechts konden beschermen met DEET en goede kleding. Een vaccinatie is volgens Van Gorp dus een belangrijke extra optie.

Een Aziatische tijgermug. Ⓒ ANP / HH

,,Hoe langer of hoe vaker je reist, hoe hoger het risico uiteraard”, zegt Marc Broeren, medisch directeur van Takeda. Het medicijn Qdenga werd afgelopen december goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). ,,Dat betekent dat mensen het nu ook in Nederland kunnen bestellen. We hebben sinds dat moment gewerkt aan een voorraad, en inmiddels ligt het bij de groothandels.”, zegt Broeren.

Daar kunnen apotheken of reisvaccinatieklinieken het bestellen. Voor volledige vaccinatie moet iemand twee prikken, met drie maanden tussentijd. Een prik kost ongeveer 100 euro, zegt Broeren. De bescherming is niet 100 procent, maar wel fors. ,,Als je een vol vliegtuig naar bijvoorbeeld Brazilië zou sturen, worden er tien mensen door muggen met dengue geprikt. Normaal worden er dan 5 ziek en belandt er 1 in het ziekenhuis. Na vaccinatie wordt er slechts 1 ziek en belandt er 0,1 in het ziekenhuis.”

Medicatie

„Dit is echt een belangrijke stap voorwaarts”, zegt Van Gorp over de vondst. Zeker aangezien er vooralsnog geen medicatie is tegen knokkelkoorts. ,,Dit vaccin is vooral van belang voor gebieden waar dengue endemisch is. Daarnaast is het van belang voor reizigers en zal het een plek gaan krijgen in de reisadvisering.” Broeren vult aan dat Qdenga wat hem betreft wereldwijd wordt uitgerold.

Volgens het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) was wel een eerder vaccin toegelaten op de Nederlandse markt, maar Dengvaxia werd hier nooit daadwerkelijk aangeboden. Dat had onder meer van doen met een incident op de Filipijnen. ,,Dengue komt in vier verschillende types voor. Een vaccin moet tegen alle types voldoende beschermen, want bij herbesmetting is de kans op ernstig verloop groter”, zegt Van Gorp. Stel je krijgt dus een vaccin tegen type 1 en 3, en daarna prikt een mug je met type 4, dan zou je júist veel zieker kunnen worden. Precies dat speelde bij Dengvaxia, maar lijkt bij Qdenga niet te gebeuren.