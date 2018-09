Nederlandse Koerden gelukkig met bestand

„Het is de eerste keer dat Öcalan zo duidelijk heeft gezegd dat de gewapende strijd niet meer op de eerste plek komt, maar de dialoog.” Volgens Fedkom is er breed draagvlak voor politieke onderhandelingen, niet alleen bij de Turkse en Koerdische leiders maar ook onder de bevolking in het oosten van Turkije.

Fedkom tekent wel aan dat de PKK de eerste stap heeft gezet en dat dit pas het begin is. „Nu wachten wij op stappen van de Turkse kant”, aldus de woordvoerder. Volgens hem draait het conflict om gelijke behandeling en erkenning van de Koerdische identiteit. „We willen dezelfde rechten als de Turken, niet meer en niet minder”.

Murat Memis, voorzitter van het Koerdische Centrum Eindhoven, is ook gelukkig met de oproep van Öcalan. „Wij willen dit al 10 jaar”, laat hij weten. Hij wijst erop dat de PKK vaker bestanden heeft afgekondigd, maar hij denkt dat deze keer de kans op blijvende vrede aanwezig is. „De Koerden houden zich vast aan zelfs een kleine kans op vrede. We willen geen doden meer.” Turkije op zijn beurt heeft volgens hem geleerd dat „onderdrukken en assimileren van de Koerden” niet heeft gewerkt.