Filipijnse Taal vulkaan is uitgebarsten

Huizen en straten in de wijde omgeving zijn bedekt met een laag as. Er zijn nog geen berichten over mogelijke slachtoffers.

Scholen in het vulkaangebied, overheidsgebouwen en de Filipijnse effectenbeurs bleven maandag uit voorzorg gesloten.

De Mount Taal wordt gezien als een van de gevaarlijkste vulkanen van Zuidoost-Azië. Tot op heden zijn 35 uitbarstingen bekend, die hebben geleid tot meerdere dodelijke slachtoffers.

