Ouders: ’Aftreden Snel schofterig’

„Als u Kamer twijfelt of ik wel een deel van de oplossing ben, is het moment gekomen om af te treden”, aldus Snel. Hij vroeg meteen het woord. „U voelt wel een beetje waar dit naartoe gaat”, zei hij na een uiteenzetting van wat er de afgelopen periode fout was gegaan en waar hij aan werkte. Daarna maakte hij bekend nu zijn politieke verantwoordelijkheid te nemen door op te stappen. „Als het geduld op is met het maken van foutjes, dan wordt het lastig.”

Van de Tweede Kamer kreeg hij een applaus, maar op de publieke tribunes waren de reacties gemengd. Roger Derikx, de man die twee weken geleden bij het vorige debat van de tribune werd gehaald, vond het ’een zwaktebod’ en ’schofterig’ dat Snel aftrad. Meerdere gedupeerden vroegen zich af hoe het nu verder moet met hun zaken. „Nu komt er een ander poppetje dat zich eerst in moet lezen”, zei Derikx.

Vanuit de coalitie klinkt begrip voor Snels opstappen. CDA’er Omtzigt noemt het een ’begrijpelijk besluit’ en Jetten, partijleiders van Snels partij D66, ’begrijpt zijn keuze’. „Je kunt verder met de kleinst mogelijke meerderheid, maar hij vond het belangrijk dat er meer steun zou zijn”, zei Jetten.

„Deze zaak had veel eerder opgelost kunnen worden als Snel eerder de ernst ervan had ingezien”, zegt SP-Kamerlid Leijten, die samen met Omtzigt een van de aanjagers waren achter het openbaren van de toeslagaffaire. Wat haar betreft had de staatssecretaris eerder mogen opstappen. Ze snapt dat voor veel andere Kamerleden de onleesbaar gemaakte dossiers die gedupeerde ouders kregen de druppel was. „Het onderstreepte precies het probleem van dit onderwerp: een harde, kille Belastingdienst die geen oog heeft voor mensen.”

PvdA’er Nijboer noemt het vertrek van Snel onvermijdelijk: „De enorme ellende die ouders door machtsmisbruik van de Belastingdienst is aangedaan, kon geen andere consequentie hebben.”

Zwartgelakte dossiers

Snel moest zich vandaag voor de Kamer wederom verantwoorden voor de affaire waarin duizenden ouders door de fiscus onterecht als fraudeurs werden neergezet en tienduizenden euro’s terug moeten betalen. Deze keer ging het specifiek om de zwartgelakte dossiers die bij verschillende gedupeerden op de mat vielen. Tot een nieuw kruisverhoor kwam het niet, aangezien Snel aan het begin van het debat al het woord nam.

Rutte noemt vertrek ’spijtig’

Premier Mark Rutte noemt het vertrek van staatssecretaris Menno Snel van Financiën „ongelooflijk jammer.” Volgens Rutte twijfelde „niemand aan zijn enorme inzet om tot een oplossing te komen. We verliezen een zeer betrokken en deskundige collega en dat is buitengewoon spijtig.”

De taken van Snel worden voorlopig waargenomen door minister Hoekstra (Financiën), totdat D66 een nieuwe staatssecretaris heeft gevonden.

