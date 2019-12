Staatssecretaris Snel stapt op

„Als u Kamer twijfelt of ik wel een deel van de oplossing ben, is het moment gekomen om af te treden”, aldus Snel. Hij vroeg nog voor het debat begonnen was al het woord. „U voelt wel een beetje waar dit naartoe gaat”, zei hij na een uiteenzetting van wat er de afgelopen periode fout was gegaan en waar hij aan werkte. Daarna maakte hij bekend nu zijn politieke verantwoordelijkheid te nemen door op te stappen.

Zwartgelakte dossiers

Snel moest zich vandaag voor de Kamer wederom verantwoorden voor de affaire waarin duizenden ouders door de fiscus onterecht als fraudeurs werden neergezet en tienduizenden euro’s terug moeten betalen. Deze keer ging het specifiek om de zwartgelakte dossiers die bij verschillende gedupeerden op de mat vielen. Tot een nieuw kruisverhoor kwam het niet, aangezien Snel aan het begin van het debat al het woord nam.

Rutte noemt vertrek ’spijtig’

Premier Mark Rutte noemt het vertrek van staatssecretaris Menno Snel van Financiën „ongelooflijk jammer.” Volgens Rutte twijfelde „niemand aan zijn enorme inzet om tot een oplossing te komen. We verliezen een zeer betrokken en deskundige collega en dat is buitengewoon spijtig.”

