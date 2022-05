Twee doden en twee zwaargewonden bij schietpartij Alblasserdam

De schietpartij zou hebben plaatsgevonden op of in de buurt van een zorgboerderij aan de Molensingel. De politie heeft dat nog niet bevestigd. Het terrein rond de boerderij is afgezet en ook de toegangsweg naar de boerderij is dicht. Bij het terrein is forensische opsporing aanwezig.

Tientallen mensen staan in de buurt van de boerderij te kijken. Sommigen van hen zijn emotioneel. Mensen die getuigen waren van het schietincident zijn opgevangen en er wordt hulp voor hen geregeld, aldus de politie.

Ⓒ ANP / Robin Utrecht

Na de schietpartij kwamen twee traumahelikopters en meerdere ambulances en andere hulpdiensten ter plekke. De gemeente Alblasserdam heeft vooralsnog geen commentaar gegeven op het incident.

De zorgboerderij waar het incident plaats zou hebben gevonden, heet Tro Tardi en richt zich op dagbesteding voor zowel kinderen als volwassenen. Dat kunnen mensen zijn met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, autisme of alzheimer. Daarnaast biedt de zorgboerderij plaats aan jongeren en volwassenen die „de draad in hun leven weer op moeten pakken”, bijvoorbeeld als onderdeel van een re-integratietraject.

Ⓒ ANP / Robin Utrecht

De zorgboerderij werd in 2007 opgericht en kijkt uit op de molens van Kinderdijk. Op de boerderij worden koeien, kalveren, pony’s en paarden gehouden. Ook zijn er verschillende huisdieren zoals honden en katten.

Ⓒ ANP / Robin Utrecht