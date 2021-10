Bezorger door gewapende verdachten in Amsterdam-West beroofd

De beroving vond plaats op de Jacob van Arteveldestraat in de Kolenkitbuurt in de hoofdstad. De twee verdachten dreigden ook met een vuurwapen, bevestigt een woordvoerster van de Amsterdamse politie tegen De Telegraaf. „Gelukkig heeft de koerier geen letsel opgelopen. Maar je kunt je voorstellen dat als iemand een wapen op je richt dat niet in de koude kleren gaat zitten.”

De twee verdachten zijn nog niet gepakt. Ze worden beiden begin 20 geschat. Een van hen draagt een zwarte jas en een zwarte joggingbroek, de ander heeft een groene jas aan. Wie de twee ziet, wordt gevraagd 112 te bellen. Op Burgernet staat een melding over het duo.

Het busje van het slachtoffer is voor verder onderzoek in beslag genomen. Wat de man precies bij zich had, is niet duidelijk.

Gebruik onze WhatsApp-tiplijn 0613650952.