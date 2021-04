’We kunnen alles zien!’ Vrouw politicus naakt op Zoom

Xolile Ndevu is lid van het Nationale Huis van Traditionele Leiders, een orgaan met 23 stamhoofden, koningen, koninginnen en leiders van gemeenschapsraden die de president adviseren op bepaalde thema’s.

De Zoom-vergadering ging over het aantal coronadoden, toen Ndevu ineens alle ogen op zijn scherm gericht wist. Dat kwam niet door zijn vlammende betoog over samenwerking met lokale dokters. De boezem van zijn vrouw die op dat moment naakt binnenloopt, zoals de Daily Mail beschrijft, springt meer in het oog.

Faith Muthambi, de voorzitter van de commissie, grijpt in. „Mensen achter je zijn niet fatsoenlijk gekleed, we kunnen alles zien. Alsjeblieft, heb je verteld dat je in een vergadering zit? Het is erg vervelend om te zien.” Het gebeurt volgens haar vaker. „Steeds als we met jou vergaderen, zien we dit soort dingen.”

De ’dader’ slaat zijn handen voor het gezicht en zegt: „Dit is zo beschamend.” Volgens hem is de technologie nieuw voor hen en duurde het gesprek langer dan afgesproken (22 uur) waardoor de vrouw besloot binnen te komen.