Surinaamse GL’er beticht partijgenoten van onveilige werksfeer

Wilders hekelt Haagse handjeklap: ’Je ziet dat iedereen zich klaarmaakt voor grote paringsdans’

Na een moeizame periode is PVV-leider Geert Wilders (57 jaar) weer in topvorm. Hij is een van de felste critici van het coronabeleid van het kabinet. Tegelijkertijd drukt de slepende rechtszaak over zijn belofte om ’minder Marokkanen’ te gaan ’regelen’ de ervaren politicus bestuurlijk nog altijd in ...