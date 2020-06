Rellen in Italië nadat appartementencomplexen in quarantaine moeten

In de Italiaanse gemeente Mondragone, op zo’n 60 kilometer van Napels, moet een rood lint de lokale bevolking en een groep Bulgaarse arbeiders uit elkaar houden. Daarover berichten Italiaanse media.

In de woonblokken waar de groep Bulgaren woont, werden al 49 besmettingen vastgesteld. In een poging om de verspreiding van het virus in te perken, werden maandag daarom 700 mensen uit vier grote appartementsgebouwen in quarantaine geplaatst. Zij mogen hun appartement niet verlaten. En die regel geldt nog tot 30 juni. De meesten van hen zijn Bulgaren die er komen werken in de landbouw.

De Bulgaren zijn allerminst tevreden met de strenge maatregelen, waardoor het tot een protest kwam. Ze vroegen om voedsel en de kans om te gaan werken en een loon te verdienen. De spanningen liepen bij sommigen zo hoog op dat ze hun woede probeerden te bekoelen door meubilair vanaf de balkons te gooien. De lokale bevolking reageerde op hun beurt door met stenen op de auto’s en ramen van de Bulgaren begonnen te gooien.