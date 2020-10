Gereformeerde kerk Barneveld laat meer dan 30 bezoekers toe

Kerkgenootschap de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) gaf vrijdag het dringende advies aan zijn gemeenten om een maximum van 30 bezoekers per dienst aan te houden. Daarmee geeft HHK gehoor aan de oproep van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zich te houden aan de landelijk geldende groepsgrootte in een ruimte.

Hoeveel mensen er zondag in de Barneveldse kerk komen is nog onbekend. Volgens de woordvoerder kunnen er maximaal 250 mensen op een veilige manier de dienst bijwonen. „Maar ik verwacht dat het er veel minder zullen zijn. Normaal gesproken hebben we 2000 zitplaatsen, we schalen nu substantieel af. We hebben een enorm kerkgebouw, waardoor eerder 2 meter afstand bewaard zal blijven dan 1,5 meter. En we geven het advies om mondkapjes te dragen”, aldus de woordvoerder.

De Gereformeerde Gemeente Barneveld-Centrum hield afgelopen zondag drie diensten, waar per keer 400 tot 450 mensen aanwezig waren. Eerder waren er driemaal 600 mensen in de kerk.