Opnieuw explosie in regio Rotterdam, nu bij woning Alblasserdam

De explosie was rond 03.45 uur op de West Kinderdijk. Het is de laatste tijd vaak raak in de regio Rotterdam. Een explosie bij een bedrijfspand in Schiedam eerder deze week was het 75e geweldsincident met ontploffingen bij en beschietingen van woningen en bedrijfspanden dit jaar in de regio, meldde de politie toen. De politie vermoedt dat een groot deel van dit geweld te maken heeft met conflicten in de drugshandel.