Handlangers Benaouf A. krijgen tot 6 jaar cel voor kaping helikopter

De negen mannen waren in oktober 2017 van plan om crimineel Benaouf A. uit de gevangenis van Roermond te bevrijden, met behulp van een gekaapte helikopter. Na een tussenlanding zouden ze de echte piloot overmeesteren en de helikopter overnemen. Een speciaal uit Colombia overgevlogen piloot zou die besturen. Maar zover kwam het niet; de politie greep voortijdig in. Op de dag van de geplande ontsnapping kwam de politie op enkele plekken in actie en schoot een vluchtende verdachte dood.

Eerder sprak de rechtbank alle verdachten vrij van de poging tot bevrijding, omdat daar nog niet echt een concreet begin mee was gemaakt. Het hof vindt echter dat de verdachten wel degelijk bezig waren die bevrijding voor elkaar te krijgen, door onder meer een huis te huren en de piloot te bestellen, en komt daardoor nu met zwaardere straffen.

De rechtbank veroordeelde eerder wel vier mannen wegens onder meer het voorbereiden van die helikopterkaping, de andere drie voor medeplichtigheid hieraan.

De twee die de grootste rol speelden kregen nu van het gerechtshof zes jaar cel. De anderen kregen straffen van één tot vijf jaar. De Colombiaanse piloot moet vier jaar de cel in.