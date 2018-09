'Boete bij NS, dan geen bonus voor de top'

De afspraak 'bij boete, geen bonus' zal door minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën worden uitgewerkt, beloofde hij dinsdag in een Kamerdebat in de richting van SP-Kamerlid Arnold Merkies. Die had er net daarvoor een motie over ingediend. Dijsselbloem sloot zich daar bij aan. „Ik ben het er mee eens dat boete en bonus niet samengaan.”

