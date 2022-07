Nederlandse verdachte schietpartij Marbella uit ziekenhuis

De schutter trok volgens mediaberichten een vuurwapen toen hij met een mes werd aangevallen. Hij trof vier omstanders die ook naar het ziekenhuis moesten. Twee liggen er nog steeds, onder wie een 32-jarige Ierse vrouw die er zeer ernstig aan toe is. De schietpartij trok extra veel aandacht omdat een neef van koning Felipe VI, Froilán de Marichalar y Borbón, er zijn 24e verjaardag aan het vieren was.

De politie maakt in het onderzoek onder meer gebruik van beelden van bewakingscamera’s en die gemaakt zijn door aanwezigen. Volgens Spaanse media behoorde de schutter tot een groep die aan een VIP-tafel van 5000 euro in de Beach Club Opium zat. Er ontstond een ruzie met mensen aan een andere tafel. Bewakers hebben toen een van de ruziemakers verwijderd, maar hij zou korte tijd later zijn teruggekeerd met een mes. Hij verwondde de Nederlander onder meer aan het hoofd. De schutter zou echter de man die hem aanviel niet hebben geraakt. Die is er vandoor gegaan en wordt door de politie gezocht, aldus de krant Sur.

Lokale media gaan ervan uit dat een ruzie tussen leden van drugsbendes tot de schietpartij heeft geleid. Marbella was een piepklein badplaatsje toen het zich in de jaren veertig en vijftig ging ontwikkelen tot een trekpleister voor de internationale jetset. Het is nog steeds een geliefde en chique badplaats, maar het is tevens volgens een politieofficier „de VN van de criminelen, bijna elke belangrijke criminele bende in de wereld is er op een of andere manier aanwezig.”