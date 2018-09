BBC verkoopt Lonely Planet aan Amerikanen

BBC neemt hiermee een fors verlies op de reisgidsuitgever. De commerciële tak van BBC nam in 2007 een meerderheidsbelang in Lonely Planet en werd in 2011 volledig eigenaar van de gids en betaalde hiervoor in totaal ruim 130 miljoen pond (cica 152 miljoen euro). Er was destijds veel kritiek op BBC Worldwide, omdat de commerciële afdeling van de publiek gefinancierde omroep met de aankoop zijn mandaat zou hebben overschreden.

Topman Paul Dempsey van BBC Worldwide liet dinsdag weten dat de aankoop plaats had in een tijd waarin ,,de marktomstandigheden en onze strategie heel anders waren''. Nu staat Lonely Planet volgens Dempsey in de weg van een nieuw beleid en hoort het niet bij de kernactiviteiten van de BBC.

