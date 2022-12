Vierdaagse stopt met loten voor startkaart

Sinds 2009 was het nodig om te loten voor een startkaart voor de Vierdaagse. Stichting De 4Daagse kreeg daar steeds vaker klachten over, omdat deelnemers lang moesten wachten voor ze zeker wisten of ze in de derde week van juli konden gaan lopen en dus geen andere plannen konden maken voor de vakantietijd. „Het evenementenlandschap en de behoeften van de wandelaar vragen ons om mee te gaan met de tijd”, aldus marsleider Henny Sackers.

De inschrijving start nu op 23 januari. Dan kan iedereen inschrijven die al eerder een Vierdaagse heeft voltooid. Ook jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen inschrijven. Deze eerste periode duurt tot en met 10 februari. Daarna is de inschrijving vanaf 13 februari tot half juni geopend voor alle anderen, tot het maximale aantal van 47.000 lopers is behaald. Inschrijvers krijgen binnen 24 uur na betaling een startbewijs toegestuurd. Voor militaire lopers geldt een aparte regeling.

Afgelopen zomer was de eerste Vierdaagse na de coronajaren voor het eerst niet volgeboekt. Er schreven zich 42.174 mensen in, van wie er 34.934 lopers de finish behaalden. De eerste wandeldag van de Vierdaagse werd geschrapt vanwege de hitte. In 2023 gaat de 105e Vierdaagse van start op 18 juli.