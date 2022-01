Aangifte bij OM van seksueel wangedrag bij The Voice

Tegen wie wel aangifte is gedaan, kan het OM niet zeggen. Het gaat naar verluidt om Ali B. Diens advocaat Bart Swier wil dat bevestigen noch ontkennen, laat hij zaterdag desgevraagd weten aan De Telegraaf.

Zaterdagochtend kwam RTL met een verklaring waarin bekend is gemaakt dat RTL voorlopig stopt met het uitzenden van The Voice of Holland. Bij de zender en producent ITV zijn berichten van mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik binnengekomen. De zender heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de aantijgingen. De aantijgingen kwamen aan het licht door het BNNVARA-programma BOOS.

Geruchten

Er gaan al langer geruchten rond over seksueel overschrijdend gedrag rond het talentenprogramma. Het is nu voor het eerst dat er een concrete aangifte ligt. Het Openbaar Ministerie kan besluiten om nu zelf een breed zedenonderzoek te laten doen naar de aantijgingen, maar volgens een woordvoerder van het parket gebeurt dat ’vooralsnog’ niet, en wordt eerst alleen naar de aangifte gekeken.

De Telegraaf onthulde in december dat een een jonge vrouw van aangifte heeft gedaan wegens seksueel misbruik tegen Marco Borsato. Ze zegt vanaf haar vijftiende seksueel te zijn misbruikt door de zanger. Het OM onderzoekt nog of de zanger vervolgd wordt. Dat besluit valt vermoedelijk ergens in maart. Borsato ontkent de aantijging.

Jeroen Rietbergen

Volgens omroep BNNVARA stapt Jeroen Rietbergen, de bandleider bij The Voice of Holland, per direct op vanwege aantijgingen van seksueel overschrijdend gedrag achter de schermen van het RTL-programma. De muzikant erkent volgens het programma BOOS de beschuldigingen. BOOS onderzocht de kwestie. Ook liggen er diverse aanklachten tegen andere hoofdpersonen binnen het programma, aldus BOOS.

BOOS heeft zaterdag een bekentenis en spijtbetuiging van Rietbergen, die tevens de partner van Linda de Mol is, ontvangen. "Hij heeft laten weten zijn werkzaamheden bij The Voice per direct naast zich neer te leggen. The Voice of Holland heeft laten weten niet op de hoogte te zijn geweest van deze misstanden en heeft besloten tot een onafhankelijk onderzoek. In het kader daarvan wordt het programma tot nader order opgeschort."

RTL was zaterdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.