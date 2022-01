Aangifte bij OM van seksueel wangedrag tegen Ali B.

Tegen wie aangifte is gedaan, kan het OM niet zeggen. Ali B. laat zaterdag desgevraagd aan De Telegraaf weten dat het om hem gaat. „Ik ben 100 procent overtuigd van mijn onschuld. Het gaat om een beschuldiging over iets dat lang geleden zou zijn gebeurd, maar daar is niets van waar”, aldus het Voice-jurylid. ,,Ik word hier door overvallen. Er is geen naam gegeven, niets concreets. Daar kan ik mij niet tegen verdedigen. Laat staan in de media. Maar de schade is wel aangebracht. Ik heb nog geen oproep van de politie gehad, maar ik zal overal aan meewerken. Nogmaals het is niet waar en ik heb vertrouwen dat het onderzoek dat zal uitwijzen. Ik vind deze gang van zaken erg onrechtvaardig.”

Zaterdagochtend kwam RTL met een verklaring waarin bekend is gemaakt dat RTL voorlopig stopt met het uitzenden van The Voice of Holland. Bij de zender en producent ITV zijn berichten van mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik binnengekomen. De zender heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de aantijgingen. De aantijgingen kwamen aan het licht door het BNNVARA-programma BOOS en gaan volgens het programma over meerdere medewerkers.

Jeroen Rietbergen

Bandleider Jeroen Rietbergen is een van die medewerkers. Hij laat zaterdag in een verklaring weten dat hij per direct stopt bij The Voice of Holland vanwege aantijgingen van seksueel overschrijdend gedrag achter de schermen van het RTL-programma.

De muzikant erkent dat hij tijdens zijn jaren als bandleider en pianist seksueel contact heeft gehad met enkele bij het programma betrokken vrouwen en dat hij seksueel getinte appjes heeft verstuurd. Hij was zich op dat moment van geen kwaad bewust, schrijft hij in zijn verklaring.

Marco Borsato

Er gaan al langer geruchten rond over seksueel overschrijdend gedrag rond het talentenprogramma. Het is nu voor het eerst dat er een concrete aangifte ligt. Het Openbaar Ministerie kan besluiten om nu zelf een breed zedenonderzoek te laten doen naar de aantijgingen, maar volgens een woordvoerder van het parket gebeurt dat ’vooralsnog’ niet, en wordt eerst alleen naar de aangifte gekeken.

De Telegraaf onthulde in december dat een jonge vrouw aangifte heeft gedaan van seksueel misbruik tegen Marco Borsato. Ze zegt vanaf haar vijftiende seksueel te zijn misbruikt door de zanger. Het OM onderzoekt nog of de zanger vervolgd wordt. Dat besluit valt vermoedelijk ergens in maart. Borsato ontkent de aantijging.