Pasbevallen kameel in Amersfoort dood

De kameel die zaterdag in Dierenpark Amersfoort voor de ogen van bezoekers beviel van een jong, is dinsdagmorgen overleden. Een dierenarts liet de 17 jaar oude Sneeuwwitje inslapen nadat uit onderzoek was gebleken dat het dier een gebroken heup en een gebroken been had. Kort voor de bevalling was duidelijk dat de kameel iets mankeerde.