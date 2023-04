Massaclaim tegen fabrikant borstimplantaten

De vrouwen zijn verenigd door Bureau Clara Wichmann die nu voor hen een schadevergoeding eist voor de rechter. Deze kan oplopen tot zo’n 900 miljoen euro. Jantina Hiemstra, advocate van Wichmann: „Dit bedrag is niet alleen voor de 4800 vrouwen. Maar is ook bedoeld voor de 55.000 andere vrouwen die deze implantaten hebben gekregen.” Met het geld zouden ze hun implantaten gratis kunnen laten verwijderen en hersteloperaties kunnen laten uitvoeren. Dat doet de zorgverzekeraar niet zonder medische noodzaak.

Vrouwen wilden de implantaten vanwege een borstreconstructie of borstvergroting. Wichmann besloot uiteindelijk naar de rechter te stappen omdat de fabrikant weigerde enige verantwoordelijkheid te nemen voor de schade die de vrouwen hebben opgelopen. Tot nu toe zou farmaceut Abbvie, voorheen Allergan, niet eens het gesprek hebben willen aangaan over een collectieve schadeafwikkeling. Hiemstra: „Dat geeft wel aan hoe ze erin staat. Zij wijzen hiermee alle aansprakelijkheid af.”

’Bekend’

Maar die is er volgens Hiemstra zeer zeker: „ Al tientallen jaren is in de medische literatuur bekend dat dit type implantaat een bepaalde vorm van lymfeklierkanker kan veroorzaken. Dat wist de farmaceut. Of dat had hij moeten weten. En daar had naar gehandeld moeten worden.” Volgens Hiemstra heeft de farmaceut dat in dit geval helemaal niet gedaan. Zo zijn de vrouwen die kozen voor dit type implantaat nooit voldoende gewaarschuwd.

Het gaat in deze zaak om zogenaamde getextureerde implantaten: implantaten met een coating van Biocell die zorgt voor een ruwe buitenkant. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben vrouwen met deze specifieke implantaten een verhoogd risico op BIA-ALCL, een bepaalde vorm van lymfeklierkanker. Inmiddels zouden al zeker 52 vrouwen met deze implantaten deze vorm van lymfeklierkanker hebben gekregen. De inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) geeft wel aan dat het risico op deze ziekte klein is. Ook stelt de IGJ dat verwijdering van de implantaten niet altijd nodig is, omdat een operatie ook niet zonder risico’s is.

Abbvie verkocht de implantaten zo’n dertig jaar. Tot de fabrikant in 2018 besloot ze van de Europese markt te halen. In 2019 werden de implantaten wereldwijd niet meer verkocht.

Voortslepende zaak

Ook al is de kans op winnen volgens Hiemstra groot, de strijd zal voorlopig nog niet zijn gestreden. De advocate gaat ervan uit dat de zaak nog jaren kan voortslepen. Omdat het om zoveel geld gaat. „Maar al gaat Abvvie door tot en met de Hoge Raad, wij houden vol.”

Abvvie was dit weekend niet bereikbaar voor commentaar.