Belgische justitie onderzoekt vermeende corruptie in Europees Parlement: ’Qatar wilde hen omkopen’

„De huiszoekingen werden verricht in het kader van een grootschaling onderzoek naar vermoedelijke feiten van een criminele organisatie”, zo laat een woordvoerder van het OM weten aan De Telegraaf. „Onderzoekers van de federale gerechtelijke politie verdenken al meerdere maanden dat een Golfstaat probeert economische en politieke besluiten van het Europees Parlement te beïnvloeden, dit gebeurt door het betalen van grote geldsommen of het aanbieden van grote geschenken aan derden met een belangrijke politieke of strategische positie binnen het Parlement.” Justitie wil niet bevestigen dat het inderdaad om Qatar gaat.

Bij de huiszoekingen in verschillende Brusselse stadsdelen is voor ongeveer 600.000 euro aan contant geld aangetroffen. Daarnaast zijn computers en telefoons in beslag genomen. „De operatie was met name gericht op medewerkers van het Europees Parlement. Onder de ondervraagden bevond zich een voormalig Europarlementariër”, aldus een zegsman. Vier personen zijn gearresteerd. Volgens het Vlaamse weekblad Knack gaat het om Italianen.

Het Europees Parlement wil lopende het onderzoek geen commentaar geven. „Zoals altijd werkt het Parlement volledig samen met de nationale autoriteiten”, zegt een woordvoerder.