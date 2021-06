Nederland haalt IS-ganger en kinderen op uit Syrië

Het gaat om een vrouw en drie kinderen van 2, 5 en 12 jaar oud, meldt de NOS. „Wij zijn hier met een duidelijk mandaat, om een kleine groep Nederlanders op te halen”, zei de Nederlandse Syriëgezant Emiel de Bont op een persconferentie bij de Turkse grens. Hij verwees daarbij naar uitspraken in rechtszaken die het ophalen van de Nederlanders mogelijk maakt, aldus de NOS. De vrouw en de drie kinderen worden nu overgebracht naar de Iraakse stad Erbil, waar een Nederlands consulaat is.

Advocaat André Seebregts, die het grootste deel van de IS-vrouwen heeft bijgestaan, kan ’op dit moment niks zeggen’, reageerde hij eerder.

„We kunnen er niks over zeggen”, meldt een woordvoerder van Justitie en Veiligheid. Het ministerie zou later op de dag nog met een verklaring komen.

Over het terughalen van Nederlandse IS-vrouwen en hun kinderen is al jaren felle politieke discussie en juridische strijd. De rechter oordeelde eerder dat Nederland zich moet inspannen om de vrouwen terug te halen uit de kampen, waar de omstandigheden erbarmelijk zijn.

Schrijnende gevallen

Een van de schrijnende gevallen is die van Naima el-O, die in Syrië zwaargewond raakte door een ontplofte gasfles bij haar tent. Ook in beeld voor repatriëring was Chadia B., een psychisch verwarde vrouw die aan wanen leed toen ze naar IS ging.

In hoger beroep oordeelde het hof dat Nederland geen plicht heeft om vrouwen terug te halen. De staat meende tot nu toe dat het te gevaarlijk was om de vrouwen op te halen. Bovendien heeft Nederland geen diplomatieke banden met de Koerden en ook niet met het regime van dictator Assad.

In 2019 zijn twee jonge Nederlandse weeskinderen uit Syrië met hulp van Frankrijk naar ons land overgebracht. Het ging om kinderen ’die onder erbarmelijke omstandigheden en zonder enige vorm van ouderlijk gezag verbleven in een kamp in Syrië en voor wie geen lokaal gezag aanwezig was om de zorg op zich te nemen”, schreven ministers Blok (Buitenlandse Zaken) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) destijds in een brief aan de Tweede Kamer.

Kamerleden verontwaardigd

Het naar Nederland halen van IS-strijders ligt politiek uiterst gevoelig. In het regeerakkoord is afgesproken om ze niet actief naar ons land te halen.

De berichtgeving volgt kort nadat D66-bewindsvrouw Sigrid Kaag het stokje van VVD-minister Stef Blok overnam als minister van Buitenlandse zaken. Zowel zij als CDA-minister Ferd Grapperhaus zijn verantwoordelijk voor besluiten over het terughalen van IS-vrouwen.

„Als dit waar is hebben Kaag en Grapperhaus een groot politiek probleem”, reageert PVV-leider Geert Wilders. „Het is onacceptabel en onaanvaardbaar dat we de islamitische vijand van IS hierheen halen. Die terreurvrouwen hebben hun recht verspeeld ooit nog voet op Nederlandse bodem te zetten!”

„Een zeer zorgwekkende ontwikkeling” , noemt VVD Kamerlid Ingrid Michon het terughalen van Syriëgangers. Ze wil weten wat er van de berichten klopt. De liberalen wijzen erop dat het terughalen van IS’ers tegen de wens is van de Kamer en indruist tegen eerdere uitspraken van de rechter.

Ook het CDA wil uitleg: „Over dit bericht moet zo snel mogelijk opheldering komen van het kabinet”, stelt Kamerlid Anne Kuik.

D66-Kamerlid Hanneke van der Werf staat er een stuk milder in: „Goed voor de veiligheid van Nederland, deze IS-vrouwen hierheen halen, berechten en voorkomen dat ze van de radar verdwijnen. Niet in het minst voor hun kinderen die onder erbarmelijke omstandigheden leven en door IS geronseld worden.”