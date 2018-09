Stroomstoring Fukushima lijkt onder controle

Volgens energiemaatschappij Tepco, beheerder van de kerncentrale, is de elektriciteit in een van de drie getroffen reactoren hersteld. De stroom in de andere twee reactoren is dinsdag rond 20 uur (Nederlandse tijd) naar verwachting hersteld.

Tepco meldde eerder al dat er geen onmiddellijk gevaar is. Daarvoor zou de storing minstens 4 dagen moeten duren. Die tijd hebben de baden nodig om een temperatuur te bereiken die voor problemen kan zorgen.

De Japanse regering heeft laten weten dat er in de buurt van de kerncentrale geen verhoogde stralingen zijn gemeten.

Bij Fukushima ontstond op 11 maart 2011 een kernramp door een zeer hoge tsunami na een zware aardbeving. Door de golf viel de koeling van de reactoren uit. Daardoor smolten de reactorstaven geheel of gedeeltelijk, een zogeheten meltdown.