Echtgenoot (82) van Nancy Pelosi met hamer aangevallen in woning

De politie maakte later tijdens een persconferentie bekend dat de aanvaller een 42-jarige man is. Hij heeft Paul Pelosi met een hamer belaagd, liet politiechef Bill Scott van San Francisco weten. Hem wordt onder meer poging tot moord en geweldpleging met een dodelijk wapen ten laste gelegd. De verdachte is opgenomen in het ziekenhuis.

„Waar is Nancy?”, zou de inbreker hebben geroepen volgens onder meer CNN. De nieuwszender meldde op basis van anonieme bronnen dat de aanvaller Pelosi zou hebben vastgebonden „totdat Nancy zou thuiskomen.” Toen de politie arriveerde zei hij dat hij „op Nancy wachtte.”

De verdachte is opgepakt. Het motief achter de aanval wordt onderzocht, aldus de verklaring die Pelosi heeft vrijgegeven. Daarin worden de hulpverleners en medische professionals bedankt. Pelosi en haar echtgenoot doen een oproep hun privacy voorlopig te respecteren.

’Afschuwelijke aanval’

President Joe Biden laat weten alle geweld te veroordelen en te bidden voor Paul Pelosi en zijn familie. Hij heeft zijn partijgenoot Nancy Pelosi telefonisch steun betuigd „na deze afschuwelijke aanval”, laat het Witte Huis weten. Hij voegt eraan toe erg blij te zijn dat een volledig herstel wordt verwacht.

Op beelden is te zien dat een glazen deur bij het huis is ingeslagen. Bij het onderzoek naar de nachtelijke aanval krijgen de FBI en de politie van San Francisco assistentie van de Capitool-politie.

De aanval komt een kleine twee weken voor de tussentijdse verkiezingen, waarin de Republikeinen hopen de meerderheid in het parlement terug te krijgen. Pelosi’s Democraten hebben nu een minieme meerderheid in de Senaat.

Paul Pelosi is eigenaar van een in San Francisco gevestigd vastgoed- en durfkapitaalbedrijf. Hij werd veroordeeld tot vijf dagen celstraf voor een misdrijf wegens rijden onder invloed van alcohol nadat hij in mei betrokken was geraakt bij een auto-ongeluk.