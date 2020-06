Rustige sfeer Malieveld bij protest Black Lives Matter

„We hebben een ordedienst die oproept om afstand te bewaren en we plaatsen zoveel mogelijk indicatoren die anderhalve meter aangeven”, zei Black Lives Matter-woordvoerder Levi Omen. De organisatie riep demonstranten op om zoveel mogelijk een mondkapje te dragen uit veiligheidsoverwegingen. „We delen ook mondkapjes uit.”

Op het Malieveld vond een kort programma plaats met sprekers. Raadslid Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij was host op het podium. „Het is heel moeilijk in te schatten hoeveel demonstranten er komen. Gisteren in Amsterdam hadden we ook maar zo’n 300 mensen verwacht. Dat er zoveel mensen waren (5000) was zeker een shock. Dat was lastiger om te handhaven.” Politici en veel zorgmedewerkers spraken hun ongenoegen uit over de grote drukte gisteren in de hoofdstad.

Aanleiding voor de Black Lives Matter-protesten is onder meer de dood van George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis, die vorige week na een hardhandige arrestatie door de politie overleed en wat leidde tot een golf van onrust in Amerikaanse steden. ,,Wij staan op voor institutioneel racisme”, stelt Omen.

Geen maximumaantal

De woordvoerder van de burgemeester van Den Haag, Johan Remkes, liet eerder vandaag weten dat de organisatie geen maximumaantal is opgelegd. „In alle gevallen moet anderhalve meter afstand van elkaar en omstanders worden gehouden. Het recht om te demonstreren is een belangrijk grondrecht.” De gemeente plaatst dertig matrixborden met de oproep om afstand te houden. „Mocht er structureel een situatie ontstaan waarbij de afstand in het geding komt dan wordt in eerste instantie van de organisatie verwacht dat zij maatregelen nemen”, stelde de woordvoerder.

In Groningen werd dinsdag wel een maximumaantal ingesteld.

Spoeddebat aangevraagd

De Haagse PVV vindt het absurd dat er geen maximumaantal demonstranten is vastgelegd en heeft een spoeddebat aangevraagd in de Haagse gemeenteraad. „Zoveel ondernemers doen zo ontzettend hun best om zich te houden aan de gezondheidsrichtlijnen. Zoveel mensen werken thuis en vermijden drukte omdat het ov rustig en beschikbaar moet zijn voor mensen in cruciale beroepen, maar als een organisatie die gisteren in Amsterdam een middelvinger opstak naar al onze zorgmedewerkers en eenieder die is getroffen door de coronamaatregelen, tijdens de spits wil demonstreren in Den Haag, dan zegt burgemeester Remkes: ’Wees welkom en kom met zoveel als je wilt’.”

Ook Hart voor Den Haag sprak eerder hun ongenoegen uit over de demonstratie. „Black lives matter, maar alle andere levens net zo goed. We zitten in een volksgezondheidscrisis met als regel dat je 1,5 meter afstand houdt, dan zijn massademonstraties gewoon een ’no-go’”, aldus raadsleden Richard de Mos en Arjen Dubbelaar.

