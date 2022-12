Potje Monopoly loopt volledig uit de hand: man schiet op neef

Het begon zo gemoedelijk. Wat drankjes, een familie die bij elkaar is en een bordspel speelt. Wat kan er misgaan? Toch liep het bordspel in Tusla totaal uit de hand.

,,Het is nog niet duidelijk waar het fout ging: om de speelstukken, speelgeld, echt geld of iets anders”, vertelt Bean tegen Fox23. ,,Een familieavond escaleerde snel toen speelstukken op de vloer kwamen te liggen en meubels werden omgegooid.” John Ronald Dewayne Armstrong was zo boos dat zijn familie hem vroeg om samen met zijn neef even buiten te gaan om samen af te koelen. De twee hadden ruzie. Daar trok hij zijn pistool en vuurde een kogel af in de richting van zijn familielid. Hij raakte zijn neef niet.

Armstrong stelt dat hij alleen op de grond schoot, om zijn neef waarmee hij ruzie had, weg te jagen. ,,Daardoor spreken we nu van een misdrijf”, aldus Bean. ,,Een ‘verlaat de gevangenis-kaart’ bestaat in het echte leven niet”, zegt de politieagent. Armstrong wordt aangeklaagd voor een aanval met een dodelijk wapen.