China woest over kritische verklaring Nederland en andere landen

China wordt internationaal al langer verweten de islamitische Oeigoeren-minderheid in Xinjiang te onderdrukken. Een Franse gezant las namens 43 bezorgde landen een verklaring voor bij de Verenigde Naties. In die gezamenlijke verklaring wordt gewezen op „geloofwaardige berichten” over de aanwezigheid van politieke heropvoedingskampen in Xinjiang. Daar zouden meer dan een miljoen mensen hebben vastgezeten.

Ook meldingen van grootschalige en systematische mensenrechtenschendingen in het gebied zijn volgens de landen reden voor bezorgdheid. Het gaat dan onder meer om martelingen, gedwongen sterilisatie, seksueel geweld en kinderen die onder dwang bij hun ouders worden weggehaald. Daarnaast zou de vrijheid van godsdienst en de bewegingsvrijheid van inwoners van Xinjiang ingrijpend worden beperkt.

De landen roepen China op zijn internationale verplichtingen na te komen op het gebied van mensenrechten. Die eis viel bij Peking niet in goede aarde. De Chinese VN-gezant Zhang Jun noemde de beschuldigingen „ongefundeerd” en klaagde dat mensenrechten door landen als een excuus worden gebruikt om zich te bemoeien met binnenlandse aangelegenheden van China.

De Chinese VN-missie publiceerde vervolgens een factsheet met mensenrechtenschendingen waaraan de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zich schuldig zouden hebben gemaakt. Zo wordt de VS onder meer politiegeweld verweten tegen zwarte Amerikanen. Frankrijk zou tijdens de koloniale periode tienduizenden mensen hebben „afgeslacht”, aldus China.