Taxichauffeur wordt bioboer

Ook topkoks waarderen het gemarmerde vlees, waaraan geen hormonen of antibiotica te pas is gekomen. „Het is eerlijk vlees van eigen bodem. Of het nu tournedos, ribeye of entrecote is, alles is even mals. Ook het suddervlees is een hardloper. En de hamburgers, niet te vergeten.”

Zo’n twee jaar geleden gooide de 45-jarige Landsmeerder het roer om. „Na twintig jaar taxirijden zette het enthousiasme van Ben Barkema, goede vriend en blaarkopfokker in Lelystad, mij op dit spoor. Want in heel Noord-Holland was geen verkooppunt van vlees van blaarkoppen, een zeer oud Hollands ras.”

Een schot in de roos, want al snel vroegen klanten of hij ook biologisch varkensvlees en kip kon leveren. „Zo kwam ik bij de bonte Livarvarkens uit. Hun oorsprong ligt in het Limburgse Echt, waar ze in de kloostertuinen lekker in de modder wroeten en rollen.”

Zijn kippen vond hij in de Achterhoek. „Kemper Landhoen, een stevige, ouderwetse smaakvolle kwaliteitskip met een driesterren milieukeurmerk. De dieren groeien immers in alle rust volgens EU-normen op, zonder antibiotica en groeibevorderaars. Ze scharrelen lekker buiten rond of liggen op stro.”

Vandaag besteld, morgen diepgevroren in huis. Bestellingen vanaf vijftig euro worden gratis bezorgd.