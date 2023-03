Wil (86) gaat voor plek in provinciebestuur: ’Ouderen zitten letterlijk in de kou, schandalig’

De ’grand old lady’ van de Amsterdamse politiek is ook na dertig jaar nog steeds tot op het bot gedreven om door te gaan als politica. Het icoon van de Partij van de Ouderen staat in Noord-Holland als tweede op de kandidatenlijst van BVNL, de partij van Tweede Kamerlid Wybren van Haga.

„Ik ben door persvoorlichter Richard de Mos van BVNL gevraagd toen we het als Partij van de Ouderen zelf organisatorisch en financieel niet meer voor elkaar kregen om met een eigen lijst mee te doen. We hebben niet de grote donateurs van de landelijke partijen. Ik krijg de volledige vrijheid over het ouderendossier, dus kan – onder een andere paraplu – de strijd voor de vergeten groep ouderen voortzetten”, vertelt ze.

Van Soest is klaar om haar stem uit te brengen. Op zichzelf... Ⓒ Richard Mouw

’Geen gaaf land’

Van Soest deinst er niet voor terug toe te treden tot het dagelijks bestuur van de provincie, het college van Gedeputeerde Staten, als ze genoeg stemmen haalt: „Waarom niet? Ik vind dat er een bestuurder voor de belangen van de ouderen moet opkomen.”

Ze wil onder meer dat de bejaardenhuizen terugkomen. „Iedereen moest maar zo nodig zelfstandig blijven wonen en het zelf maar uitzoeken. En dat loopt nu helemaal fout. Er worden eenzame bejaarden dood achter de deur gevonden. Dat is toch schandalig, dat mensen na een leven hard werken eenzaam, ziek en ellendig moeten sterven. En dat noemt Rutte een gaaf land, nou ik niet!”

Ze besluit: „En bejaarden die de energierekening niet kunnen betalen, durven niet eens meer de verwarming aan te zetten en zitten letterlijk in de kou. Ze worden zelfs onderkoeld opgenomen in het ziekenhuis. Voor die mensen blijf ik knokken.”