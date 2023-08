Kelders ondergelopen en straten blank in zuiden van Nederland

Ook de snelweg A2 bij Maastricht kwam blank te staan. De snelweg is vanaf de Belgische grens bij Eijsden richting Maastricht door wateroverlast dicht bij het knooppunt Kruisdonk.. In Oisterwijk is het gemeentekantoor gesloten door wateroverlast.

Door de extreme regenval staan er veel straten blank, meldde de gemeente Den Bosch. „De regen zal in de grond trekken en verdwijnt ook via de put. Heb geduld, dit is overmacht van Moeder Natuur”, aldus de gemeente op X, voorheen Twitter. Ook uit Oisterwijk komen meldingen van wateroverlast.

In Vught vielen twee bomen op de weg, meldde een wijkagent. En tussen Den Bosch en Tilburg is vermoedelijk door blikseminslag een boom op het spoor gevallen, laat spoorbeheerder ProRail weten. Beide sporen zijn daardoor versperd. De aannemer is ter plaatse voor inspectie en herstel, aldus ProRail.

Video: straten in Maastricht staan blank. Tekst gaat verder onder de video.

Het KNMI heeft voor Gelderland, Limburg en Noord-Brabant vrijdagochtend code geel afgegeven vanwege onweersbuien met veel neerslag. Ook kan er volgens het weerinstituut lokaal hagel tot 2 centimeter vallen. De waarschuwing geldt tot 13.00 uur.

De buien trekken richting het noordoosten naar Duitsland.