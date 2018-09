Onder de hamer: General Lee uit de film

De oranje Dodge Charger is een onmisbaar onderdeel in een Dukes of Hazzard-verhaal. De auto is de trouwe metgezel van de neven Bo en Luke Duke. Dus toen de personages uit de serie in 2005 terugkwamen in een Hollywoodfilm met onder andere Seann William Scott, Johnny Knoxville en Jessica Simpson kon de Dodge natuurlijk niet in deze sterrencast ontbreken.

Filmtijd

Voor de opnames werden uiteraard meerdere Chargers gebruikt, waaronder dit exemplaar uit 1969. In de meegeleverde papieren is te zien dat filmstudio Warner Brothers de eigenaar was van de oranje krachtpatser. De auto is te zien in de film, al wordt er niet gespecificeerd voor welke scene dit exemplaar is gebruikt.

Stunts

Voor de stunts moest de Dodge wel een kleine verbouwing ondergaan. Zo is er een rolkooi aanwezig en zijn er extra remmen aangebracht, waarmee bijvoorbeeld de linker- of rechterkant geblokkeerd kan worden. Om de auto nog meer Hollywood-allure te geven, hebben meerdere sterren van de originele televisieserie, zoals Tom Wopat (Luke), John Schneider (Bo), Catherine Bach (Daisy) en James Best (Rosco P. Coltrane) hun handtekening achtergelaten in het handschoenenkastje.

Filmgeschiedenis

Warner Brothers heeft van de film slechts drie auto’s verkocht aan particulieren. Volgens de huidige eigenaar rijdt de auto uitstekend. Dit is dus een unieke kans voor verzamelaars om een stukje filmgeschiedenis in handen te krijgen. De Charger gaat onder de hamer tijdens de veiling van Auctions America in Fort Lauderdale van 22 tot en met 24 maart. Een verwachte verkoopprijs geeft het veilinghuis niet op.