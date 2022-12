Premium Het beste van De Telegraaf

Het leven van ... Fred van der Weij (1961-2022): de uitvinder van de airfryer

Door Marie-Thérèse Roosendaal Kopieer naar clipboard

Hij gaat de historie in als de uitvinder van de airfryer, al had Fred van der Weij een hekel aan die benaming, vertelt zijn vrouw Mariëtte. „Een uitvinder was voor hem iemand die iets bedacht en het daarbij liet. Fred noemde zichzelf liever productontwikkelaar, hij bleef eeuwig verbeteren en aanpassen. Ook zichzelf trouwens, hij volgde steeds nieuwe cursussen.”