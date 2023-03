Persoon doodgeschoten in trapportiek in Amsterdamse Staatsliedenbuurt

Ⓒ Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - In Amsterdam is donderdag iemand doodgeschoten in een trapportiek. De persoon werd rond 08.00 uur neergeschoten aan de De Wittenstraat in de Staatsliedenbuurt, waardoor het slachtoffer overleed. Op de plek van het schietincident staat een calamiteitencontainer.