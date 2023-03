Vrouw (47) doodgeschoten in Amsterdamse Staatsliedenbuurt, schutter was mogelijk haar buurman

Een vrouw staat gespannen aan het einde van De Wittenstraat bij het politielint. Ze wordt tegengehouden door een agent als zij richting de politietent wil, die over de doodgeschoten vrouw is neergezet. „Mijn vriendin woont daar. Ik weet niet of zij het is of iemand anders”, zegt zij bezorgd. „Ik krijg haar telefonisch niet te pakken.” De politieagent snapt het dilemma en belt gelijk naar collega’s. „Mevrouw, het is iemand anders.”

De vrouw kwam uit de trapportaal, toen zij werd neergeschoten. Hoewel de hulpdiensten nog hebben geprobeerd haar te reanimeren, overleed zij op haar eigen stoep. Ooggetuigen vertellen dat zeker één gezinslid van de vrouw huilend bij haar stond. Meerdere mensen in de straat waren getuigen.

Schoten

De politie riep rond half negen via social media op uit te kijken naar een blanke man van ongeveer 1.90 meter en een stevig postuur. Een politiehelikopter hing in de lucht. Niet veel later kwam de melding dat er 500 meter verderop, in de Parkbee Garage op de De Wittenkade schoten waren gehoord.

Daar werd het lichaam van een overleden man gevonden. De politie gaat ervan uit dat het de schutter is van de overleden vrouw twee straten verderop.

Op de De Wittenkade, ongeveer 500 meter van de plaats waar de vrouw werd doodgeschoten, is de vermoedelijke schutter in de garage aangetroffen.

De De Wittenkade wordt momenteel gerenoveerd. De straat ligt open en stratenmakers zijn druk bezig de stoepen en straat weer dicht te maken. Zij dachten in eerste instantie dat de politie de verkeerde weg was ingeslagen, toen meerdere auto’s voor de garage stilstonden.

Een stratenmaker: „Wij hoorden hier de sirenes van brandweer, politie en ambulance voor de De Wittenstraat. Wij hebben gegoogeld wat er precies aan de hand was. Dus we wisten dat er hier in de buurt een plaats delict was. En we zagen de politiehelikopter in de lucht.”

Stratenmakers

De kans dat de schutter langs de stratenmakers is gerend op de De Wittenkade, is levensgroot. De stratenmaker: „Ja, als je kijkt naar waar het vrouwelijke slachtoffer ligt en waar wij werken, dan lijkt het daar wel op. De schutter kan hier niet met de fiets doorheen en ook zeker niet met de auto. Dus hij moet te voet zijn gegaan. Gek idee, dat wij hier aan het werk waren toen hij hierlangs moet zijn gekomen.”

Een buurvrouw naast de garage mag niet naar haar auto. „Wij werden opgeschrikt door de politieauto’s in de straat. Nu blijkt er in de garage een dode man te liggen. Vreselijk dat hij even verderop iemand anders heeft doodgeschoten. Die arme vrouw kan niks meer. En haar geliefden, afschuwelijk. Daar moet ik dan maar aan denken als ik moet wachten op die auto.”