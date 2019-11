Deventenaar (21) dwingt jongens tot delen naaktfoto’s

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

UTRECHT - Een 21-jarige man uit Deventer is door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot een celstraf van 105 dagen en tbs met voorwaarden. De man verleidde tussen 2016 en 2018 in Zeewolde (Flevoland) minderjarige jongens tot het versturen van naaktfoto’s. Daarna dwong hij hen meer foto’s te sturen. Als ze dit niet deden, dreigde hij de afbeeldingen op het internet te zetten.