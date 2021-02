8 miljoen Texanen in problemen met drinkwater: militairen bezorgen flesjes

Rond 18.00 uur (lokale tijd) hadden meer dan 1200 openbare watersystemen nog te maken met verstoringen door de extreme weersomstandigheden van vorige week. 147 van deze watersystemen, waar in totaal meer dan 33.000 inwoners op zijn aangesloten, zijn op dit moment nog helemaal niet operationeel.

Miljoenen Texanen hebben het advies gekregen om water vóór gebruik te koken om zeker te zijn dat het veilig is. In Houston, de grootste stad van Texas, kan het water wel veilig gebruikt worden, zonder het eerst te koken. De lucht- en landmacht van Texas zijn ingezet om water uit te delen. „Ongeveer 3,5 miljoen waterflesjes zijn op dit moment al bezorgd”, heeft de Texaanse gouverneur Greg Abbott via Twitter laten weten.

Stroomuitval

De vrieskou in Texas zorgde vorige week voor grote problemen voor onder meer de stroom- en watervoorziening. Miljoenen huishoudens kregen te maken met stroomuitval. In veel gebieden begaven bovengrondse elektriciteitskabels het door ijs. De staat heeft loodgieters uit andere delen van het land opgeroepen om te helpen met reparaties van gebarsten leidingen.

De problemen bij de energiecentrales zijn inmiddels wel opgelost en de meeste huizen hebben weer stroom.