Bootbeurzen geslaagd

Boot Düsseldorf is veruit de grootste indoor watersportbeurs ter wereld. In 19 hallen werden in januari duizenden watersportproducten uit meer dan 60 landen getoond aan meer dan 226.300 enthousiaste botenliefhebbers. Dat was overigens 8% minder dan vorig jaar. Dit jaar lag de focus van de Duitse megabeurs meer op jongeren. Voor hen zijn sporten als duiken, kitesurfen en Stand Up Peddelen interessant en daarom was het vrijwel complete spectrum funsportartikelen op de beurs te bekijken.

Tevreden

Beursdirecteur Goetz-Ulf Jungmichel was tevreden met het aantal bezoekers. “ Weliswaar is het totaal aantal en ook het aandeel buitenlanders iets gedaald, maar dat had te maken met het extreem slechte weer in deze wintertijd. De helft van de mensen kwam om zeilboten boten te kijken en één derde van alle bezoekers kwam af op het motorbotenaanbod. Ons nieuwe concept waarin jonge actieve sporten aandacht kregen was een hit. Zo kwam één op vier speciaal voor de duiksport naar Boot Düsseldorf. Bezoekers en exposanten waren tevreden en er heerste ondanks de moeilijke tijden een positieve sfeer. Dus dit concept van botententoonstelling en watersportbeurs willen we zeker volgend jaar handhaven.”

Boot Holland

De tweede beurs van het jaar en de eerste Nederlandse voorjaarsbeurs is Boot Holland. In de aanloop hadden sommige exposanten aangegeven dat Nederland in deze tijd te klein is voor twee droge beurzen. Dat leek te leiden tot een boycot van Boot Holland, maar opvallend genoeg leek deze actie juist andere exposanten aan te trekken. Uiteindelijk kwamen veel boten naar de Frieslandhallen in Leeuwarden en kwamen er ondanks het slechte weer 36.245 bezoekers, net iets meer dan vorig jaar op de beurs af.

Staal

De meesten waren tevreden, net als de exposanten. Volgens beursmanager Pieter Fokkema is dit reden om de ingeslagen weg voort te zetten. “Boot Holland is de eerste Nederlandse beurs van het jaar en onderscheidt zich met het grootste aanbod stalen jachten van 10 tot 15 meter. Ook hebben we altijd veel sloepen en tenders. Onze bezoekers komen vooral om een gezellige dag te hebben en de mooiste boten te bekijken. We zijn geen activiteitenbeurs. Hier gaat het vooral om de boten. En dat doen we volgend jaar waarschijnlijk precies hetzelfde.”

Radicaal anders

Een beurs met een radicaal andere koers is de HISWA Amsterdam Boat show. De ‘droge’ HISWA legde de nadruk dit jaar op boten tot 10 meter en op het klaarmaken voor het nieuwe vaarseizoen. Op de beursvloer het concept duidelijk zichtbaar. In de Europahal van de Amsterdamse RAI zagen bezoekers HISWA ‘oude stijl’ met veel kleine boten en motoren.

Concept

Het nieuwe concept werd vooral duidelijk in het maritieme winkelcentrum, het demoplein en het onderhoudspaviljoen, die dikke drommen publiek trokken. Beursmanager Joost Ringeling was dan ook apetrots op het welslagen van zijn missie. “Het bezoekersaantal is ten opzichte van vorig jaar maar een fractie gedaald, terwijl de beurs één dag korter duurde. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken over de bezoekerstevredenheid, maar exposanten willen in elk geval verder met de huidige opzet.

Jeugd

Ons concept wordt steeds breder en we willen zo veel mogelijk laten zien. Dat doen we volgend jaar door het toevoegen van nieuw aanbod, zoals de klassieke schepen beurs. Ook zullen we de funsports breder opzetten en blijft de focus op jeugd heel belangrijk. In de hal met het waterbassin zag je mooi hoe het daar bruiste. Daar was ik heel erg blij mee.”

Segmentering

Door kleine koerswijzigingen tekenen de verschillen tussen de winterse watersportbeurzen zich steeds duidelijker af. De segmentering heeft er voor gezorgd dat er ondanks de moeilijke tijd brede tevredenheid heerst. Boot Düsseldorf is de plek waar het breedste aanbod te vinden is en waar de zeilers naar toe moeten om een winters overzicht van de zeilbotenmarkt te vinden. Voor liefhebbers van stalen motorboten blijft Boot Holland dé plek. De HISWA in de RAI gaat door met het succesvolle concept van voorbereiding op het nieuwe vaarseizoen en boten tot 10 meter en breidt dat uit met klassieke schepen en bredere funactiviteiten.

Veelbelovend

De drie belangrijkste beurzen blijken in deze moeilijke economische tijden in staat zonder noemenswaardig teruggang zowel bezoekers als exposanten te kunnen boeien. En dat betekent een veelbelovende start van het nieuwe vaarseizoen.