‘Joe Biden zal beleid Trump gewoon voortzetten’

Als historicus deed Post uitgebreid onderzoek naar de dinosaurus onder de Democraten. „Verwacht geen wereld van verschil als Joe Biden aan de macht komt. Het is een op en top pragmaticus, een non-ideoloog. Hij zal de politieke koers van Trump in veel opzichten voortzetten, maar onderweg meer bruggen bouwen.” Ook gaat het in de podcast over zijn in opspraak gekomen zoon, Hunter Biden. En lukt het de ‘broer van Obama’ om de stem van de zwarte kiezer te winnen na al zijn uitglijers?

Luister de nieuwe aflevering van ’Trump vs. Biden - de strijd’ hier, hieronder, via Apple Podcasts, Spotify of elke andere podcast app.