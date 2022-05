Dodental explosie hotel in Havana loopt op

Het als luxe bestempelde Saratoga ligt aan de rand van de oude binnenstad bij het Capitolio, het oude parlementsgebouw. De Cubaanse president Miguel Diaz-Canel kwam persoonlijk naar de plek des onheils. Hij sprak over een gaslek als mogelijke oorzaak. „Het was zeker geen bom of aanval. Het is een heel ongelukkig ongeval.”

Op beelden op sociale media is te zien hoe een groot deel van de gevel is weggeslagen. Het hotel, een van de bekendste van de stad, was dicht door de coronacrisis maar zou over een paar dagen weer opengaan.