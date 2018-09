Sigthorsson toch naar IJsland

– Naast Kolbeinn Sigthorsson haalde Christian Poulsen ook het einde van de wedstrijd niet. Hij werd in de slotfase vervangen door Stefano Denswil. De oorzaak blijkt een spierblessure te zijn. „We moeten even afwachten wat hij mankeert, maar ik ga uit van een verrekking. De volgende wedstrijd tegen NEC is pas over 2 weken. Dat moet lukken”, aldus De Boer.

