Slaap je met een ventilator aan? Dit zijn redenen om het niet te doen

De hele nacht een ventilator aan laten staan is namelijk slecht voor je gezondheid. Het apparaat verspreidt namelijk niet alleen koude lucht. Ook stof en pollen worden door een ventilator door je kamer heen geblazen. Zeker als je last hebt van hooikoorts, astma of allergieën is dit bijzonder slecht voor je. Maar ook als je nergens last van hebt is dit alles behalve gezond.

Daarnaast is het niet alleen slecht voor je luchtwegen, maar ook voor je huid en ogen. De lucht is constant in beweging en dat zorgt voor uitdroging. Grote kans dat je wakker wordt met droge jeukende ogen. Ook je neus houdt er niet van en gaat daarom extra slijm aanmaken. Je ontwaakt de volgende ochtend dus ook nog eens met een verstopte neus. Niet het beste begin van de dag.

En daar blijft het niet bij, want een ventilator kan voor nog meer ellende zorgen. Door de koude lucht gaan je spieren verkrampen. Dat is voor even niet zo erg, maar een hele nacht kan vervelende gevolgen hebben. Zo kan het slapen met een ventilator aan ervoor zorgen dat je de volgende dag wakker wordt met een stijve nek.