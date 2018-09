Dolfijn in blikje tonijn

Dat meldt de NOS. Dolfijnen raken vaak verstrikt in de netten waarmee op tonijn gevist wordt. Daarom mag er in Europa niet gevist worden in de buurt van dolfijnen.

Ook bij andere vissoorten is het de vraag of je krijgt wat er op de verpakking staat. Zo worden goedkope Afrikaanse of Aziatische vissen verkocht als de veel duurdere kabeljauw, tong of schol.

"Het is bijna onmogelijk om te waarborgen dat wat er op het etiket staat, ook in het voedsel zit. Dat controleren, kost heel veel geld", zegt hoogleraar voedselkwaliteit Tiny van Boekel van de universiteit Wageningen tegen de NOS. "Het is een kwestie van vertrouwen. In de meeste gevallen gaat het goed."