Bizar toeval: Postcode Loterij valt voor derde keer dit jaar in Heemskerk

Er zijn mensen die zeggen dat de Postcode Loterij een kansspel is. Onzin natuurlijk. Het enige dat je moet doen om te winnen, is in Heemskerk gaan wonen. Vrijdag werden hier immers voor alweer de derde keer dit jaar de gewilde ’gouden enveloppen’ uitgedeeld.

Hans en Ada hadden twee loten. Ⓒ Postcode Loterij