’Ga rummikuppen of netflixen... bedenk iets, maar blijf thuis’

Leden van een gezin puzzelen aan de eettafel om de tijd te verdrijven. De overheid adviseert mensen zoveel mogelijk binnen te blijven vanwege het coronavirus. Ⓒ ANP

EINDHOVEN - Burgemeesters in het hele land zijn geschrokken van de drukte die er dit weekeinde is bij bouwmarkten, in milieustraten en in de natuur. Op sociale media waarschuwen velen van hen zondag nog eens: „Ga rummikuppen, ganzenborden, netflixen .... bedenk iets, maar blijf thuis”, aldus burgemeester John Jorritsma van Eindhoven.