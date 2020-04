Britse Minister: ’Onderzoek of dood kinderen verband houdt met corona’

Artsen in Groot-Brittannië, maar ook Italië, onderzoeken deze mogelijke link nu. De kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht met hoge koorts en gezwollen slagaderen.

Het gaat vooral om jonge kinderen onder de negen jaar en hun ziekte lijkt heel erg op Kawasaki, een aandoening die vooral in delen van Azië voorkomt. ,,Er zijn enkele kinderen aan overleden, die geen onderliggend lijden hadden”, zei Hancock bij LBC radio. ,,Het is zeldzaam, hoewel natuurlijk zeer ernstig voor de kinderen die het wel krijgen, maar het aantal gevallen is klein”, aldus Hancock. Hij gaf daarbij geen exacte cijfers.

,,Het is een nieuwe ziekte waarvan we denken dat deze kan worden veroorzaakt door het coronavirus, maar we zijn daar niet 100% zeker van omdat sommige mensen die het hebben gekregen niet positief zijn getest. Dus we doen veel onderzoek nu, maar het is iets waar we ons zorgen over maken.”

Ouders gewaarschuwd

De onderzoekers zijn er nog niet uit of er een verband is met corona, daarvoor is het aantal slachtoffers te gering, maar Victoria Atkins, bewindspersoon bij Binnenlandse Zaken, waarschuwt ouders goed op te letten op de verschijnselen. ,,Het maakt maar weer eens duidelijk hoe weinig we nog over het coronavirus weten.”

Tot nu toe wordt aangenomen dat kinderen juist veel minder last hebben van corona.