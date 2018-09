Inval bij Satudarah in Tilburg

Er zijn zo'n veertig politieagenten bij partycentrum Oase aan de Zevenheuvelenweg in Tilburg. Daar zou een nieuw clubhuis van de motorclub zijn gevestigd.

Hetze

Satudarah is woedend over de aanwezige politie en spreekt over "een hetze tegen Satudarah."

Bij een inval bij Satudarah in november vorig jaar vond de politie een raketwerper en vijf kilo drugs.

De vice-president van de Tilburgse afdeling van Satudarah vertelt bij Omroep Brabant dat de Satudarah-leden aan de bar zaten in hun stamkroeg toen de politie met bivakmutsen op het pand binnenviel. Alle aanwezigen, volgens de vice-voorzitter een man of 60, werden gefouilleerd. Daarna moest iedereen naar buiten, zegt de vice-voorzitter. „De reden van de inval konden ze mij niet vertellen”, aldus het Satudarah-lid.